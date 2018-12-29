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В автобусах Петербурга с 29 декабря можно активировать «Подорожник», пополненный онлайн

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© Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранса»

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Северная столица станет первым городом России, где внедрена подобная услуга.

В автобусах «Пассажиравтотранс» появилась возможность активировать пополненный онлайн ресурс билета «Подорожник». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пополнив билет удаленно на компьютере или с помощью смартфона на остановке, необходимо приложить его к терминалу в автобусе, который принимает банковские карты. Такой терминал расположен у второй двери и отмечен стикером с логотипами платежных систем.

Сначала спишется оплата поездки, затем терминал отобразит надпись «Запись пополнения. Приложите карту». После записи данных появится сообщение об успешном пополнении.

Важно не убирать билет от терминала до завершения процесса.

«В салонах автобусов размещаются информационные стикеры, разъясняющие порядок работы системы», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Северная столица станет первым городом России, где внедрена подобная услуга.

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