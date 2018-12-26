Правительство РФ одобрило законопроект о выращивании наркосодержащих растений для медицины

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории России наркосодержащие растения для медицинских целей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания правительства.

По словам Мантурова, Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. Министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России.

Право выращивать необходимые растения могут получить два предприятия.

В «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ» внесены 11 наименований, включая коноплю и мак снотворный.