В Госдуме хотят запретить иностранцам работать таксистами

В 2019 году законопроект о легковом такси доработают – в него хотят внести поправки, запрещающие иностранным водителям без российского гражданства работать таксистами. Об этом в среду, 26 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Первое чтение законопроекта прошло 13 декабря, второе и третье запланированы на 2019 год. Ко второму чтению документ доработают. «Однозначно, будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», – сказал Москвичев.

По мнению Москвичева, на других видах транспорта можно допустить к работе иностранцев: «пожалуйста, там более жесткий контроль к водителям и выпускам автомобилей».

Действующий закон «О безопасности дорожного движения» запрещает нанимать на работу водителей с иностранными правами, но в 2017 году было сделано исключение для граждан Белоруссии, Киргизии и других государств, где русский язык является официальным.

«Российская газета» приводит статистику ГИБДД: число ДТП, виновниками которых стали водители из стран СНГ, за первую половину 2018 года выросло на 11,2% и составило почти 2 тыс.