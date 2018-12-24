По петербургскому Политеху гулял эму

В субботу, 22 декабря, по главному зданию Петербургского политехнического университета Петра Великого гулял эму, которого ошибочно приняли за страуса.
Студенты в социальных сетях обсуждали непонятную ситуацию, обменивались фотографиями и шутками.
Фото: Twitter / @blue__sky250
Фото: группа «Питер зе Греат Мемес» во «ВКонтакте»
Фото: группа «Питер зе Греат Мемес» во «ВКонтакте»
Фото: группа «Питер зе Греат Мемес» во «ВКонтакте»
Фото: группа «Питер зе Греат Мемес» во «ВКонтакте»
Эму привели на детскую елку, которая проходила выходной день в Белом зале Политеха, сообщает «Медуза» со ссылкой на медиа-центр учебного заведения. По пути его и заметили студенты.