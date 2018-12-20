Путин пообещал помочь со строительством футбольного поля для детей из неблагополучных семей в Петербурге

Петербурженка Маргарита Баулина задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции в четверг, 20 декабря, с просьбой помочь ее проекту «Доступный спорт детям».

Редакция издания «Семья», журналисткой которого представилась женщина, длительное время не может реализовать строительство крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей в Петербурге.

Жительница Северной столицы пояснила, что их посылают «из кабинета в кабинет, из комитета в комитет», но вопрос со строительством футбольного поля не решается. Авторы оценивают проект в 11 млн рублей. По их словам, поле поможет убрать детей с улиц.

Путин пообещал разобраться и помочь с реализацией этого проекта в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин с 12:00 проводит большую ежегодную пресс-конференцию, она продлится около четырех часов. Это 1-ая пресс-конференция в его нынешнем президентском сроке и 14-ая за все время руководства страной. Она проходит в Центре международной торговли в Москве, в этом году на мероприятие аккредитованы 1 702 журналиста.