В Домодедово установят алкорамки для проверки трезвости сотрудников

В аэропорту Домодедово на входе в контролируемую зону установят алкорамки – устройства для бесконтактной проверки алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе аэропорта объяснили, что закупаемые алкорамки предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб (таможенных, обеспечивающих безопасность и прочих). «Без экспресс-теста пройти через турникет будет невозможно», – заявил изданию представитель пресс-службы.

Он добавил, что некоторые категории сотрудников Домодедово по закону должны ежедневно проходить тест на алкоголь. Все водители аэропорта проходят медицинский осмотр перед каждой рабочей сменой и после нее.

«Для некоторых категорий должностей в аэропорту введен сменный медосмотр. В этот список вошли как сотрудники аэродромных и хэндлинговых служб, так и специалисты по обслуживанию пассажиров, обеспечению бортовым питанием и топливом. Помимо тестирования на алкоголь, им измеряют давление и проверяют общесоматическое состояние», – рассказали в пресс-службе Домодедово.

Информация о закупке алкорамок ООО «Домодедово пэссенджер терминал» размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта – 3,4 млн руб., срок исполнения – сентябрь 2019 года. Конкурс выиграло ООО «СНК-СИСТЕМЫ». Однако в протоколе подведения итогов редукциона указано, что цена победителя в десять раз больше начальной – 34 млн руб. Контракт на поставку заключен, дата исполнения договора – 21 ноября.