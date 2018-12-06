Блогера «Давидыча» выпустили из колонии

Мосгорсуд в четверг, 6 декабря, принял решение освободить из-под стражи блогера и основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известен как «Давидыч»), осужденного за мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд объяснил свое решение тем, что у совершенных Китуашвили преступлений истек срок давности.

«Суд определил: приговор Дорогомиловского суда в отношении Китуашвили изменить. В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания, освободить его из-под стражи», – говорится в решении суда.

Суд первой инстанции признал Китуашвили виновным 19 октября и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима по двум эпизодам мошенничества. Еще два эпизода суд снял из обвинения из-за истечения сроков давности, по одному – оправдал.

Сроки давности по оставшимся эпизодам истекли позже, в середине ноября, но до вступления приговора в законную силу.

Китуашвили был задержан в феврале 2017 года. Следствие и суд полагали, что он с подельниками инсценировал хищение четырех машин, чтобы получить за них страховые выплаты. Ущерб от их действий оценили более чем в 8 млн рублей.

Сам Китуашвили заявлял, что дело сфабриковано и связано с созданными при его участии фильмами о коррупции в ГИБДД.