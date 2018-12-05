Эксперты Росконтроля назвали лучшие апельсиновые соки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование апельсинового сока семи брендов. Их можно найти на полках российских магазинов.

В тестировании приняли участие образцы марок: «О’кей», «Я», «Сады Придонья», «4 сезона», Santal, «Просто азбука» и Noyan.

Специалисты изучали сок по более чем 40 параметрам качества, среди которых наличие витаминов, пестицидов, уровень токсичности.

Исследователи выяснили, что нутриентный профиль сока «О’Кей» отличается от заявленного на этикетке. Это говорит о том, что он может содержать примесь другого сырья. В соке «Сады Придонья» был обнаружен сахар, что противоречит составу на упаковке. Их эксперты занесли в список товаров с замечаниями.

Состав компонентов сока «4 сезона» не совпал с составом апельсина, значит напиток не может называться апельсиновым соком. Его специалисты занесли в черный список.

В соках «Я», «Сады Придонья» и Santal выявлено высокое содержание органических пигментов, что может говорить о наличии красителя, хотя на упаковке такой информации нет.

Все образцы прошли проверку на безопасность. Соки Santal, «Я», Noyan и «Просто азбука» исследователи рекомендуют к употреблению.