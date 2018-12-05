Петербуржец спас утку, крыло которой вмерзло в лед у Никольского моста

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью 4 декабря горожанин спас утку, вмерзшую в лед Крюкова канала. Об этом сообщают очевидны в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

«Примерзла уточка! На Старо-Никольском мосту. Мы очень старались помочь, но не вышло! Может, у кого-то есть возможность спасти уточку? Она пытается перевернуться, но у нее не выходит. Крыло примерзло. Пытались камнем пробить рядом лед, но не вышло», – рассказал один из участников группы.

Пока пользователи предлагали свои идеи, петербуржец по имени Николай пришел на канал, чтобы помочь птице. Он перекинул трос с одного берега на другой в качестве страховки. Держась за веревку, мужчина добрался по тонкому льду до утки и освободил ее.

Оказавшись на свободе, птица побежала в сторону своей стаи.