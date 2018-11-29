ФСБ нашла почти 7 кг золота на 16 млн рублей в машине у магаданца

Сотрудники УФСБ обнаружили в машине у жителя Магаданской области почти 7 кг золота. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Общая стоимость найденного драгоценного металла превышает 16 млн рублей. Находку нашли во время оперативно-розыскной операции.

«При досмотре автомобиля на одном из сидений был обнаружен рюкзак, в котором находились полиэтиленовые пакеты с металлом желтого цвета», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

Эксперты установили, что обнаруженный металл содержит золото и серебро. Масса химически чистого золота – 6,239 кг, серебра – 877,95 г.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов». В настоящий момент расследование продолжается.