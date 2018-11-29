  • 29 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 13:21 66.5233  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 13:21 75.6426  
Нефть($) 29.11.2018 58.29 0.88
Нефть(p) 29.11.2018 3852.49 +63.94

ФСБ четыре раза пыталась заложить муляж бомбы в петербургском метро, одна попытка удалась

Автор:


© Фото: Вадим Жернов / «РИА Новости»

Темы дня

Трижды мнимого подрывника выявляли сотрудники подземки или полицейские.

Федеральная служба безопасности за последние два месяца четыре раза проверяла работников петербургского метрополитена на бдительность. В рамках проверки сотрудник ФСБ пытался проникнуть в метро с «тест-предметом» (условной бомбой). Об этом сообщил начальник отдела транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Алексей Холодных на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге, передает «Фонтанка».

Одна из четырех попыток оказалась успешной – подставному подрывнику удалось пронести и заложить на станцию «тест-предмет», оставшись при этом незамеченным.

Два раза «подрывника» выявляли работники метрополитена, один раз – сотрудники полиции. Как рассказал Холодных, мнимый террорист привлек внимание полицейских своим нестандартным поведением.

Он отметил, что прокуратура и ФСБ регулярно проверяют бдительность работников метро.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-6 заброшенных особняков Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку самых роскошных заброшенных особняков в различных стилях: классицизм, эклектика, барокко и модерн.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    28.11.18
    Подвох, которого не ждали, или как заплатить налоги в 2018 году
    27.11.18
    Основы экономии на производстве
    23.11.18
    Как выбрать детскую кровать правильно ᐈ Фабрика мебели Mamka™
    23.11.18
    Как тратятся деньги на игры, донат и игровые автоматы
    23.11.18
    Tkeycoin и биржа EXMO заключили соглашение
    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram