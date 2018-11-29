ФСБ четыре раза пыталась заложить муляж бомбы в петербургском метро, одна попытка удалась

Федеральная служба безопасности за последние два месяца четыре раза проверяла работников петербургского метрополитена на бдительность. В рамках проверки сотрудник ФСБ пытался проникнуть в метро с «тест-предметом» (условной бомбой). Об этом сообщил начальник отдела транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» Алексей Холодных на Международном форуме транспортной инфраструктуры в Петербурге, передает «Фонтанка».

Одна из четырех попыток оказалась успешной – подставному подрывнику удалось пронести и заложить на станцию «тест-предмет», оставшись при этом незамеченным.

Два раза «подрывника» выявляли работники метрополитена, один раз – сотрудники полиции. Как рассказал Холодных, мнимый террорист привлек внимание полицейских своим нестандартным поведением.

Он отметил, что прокуратура и ФСБ регулярно проверяют бдительность работников метро.