В Петербурге выбирают место для станции метро «Планерная»

Проект планировки территории под строительство новой станции «Планерная» подготовят к концу ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Смольного.

В документах комитета по градостроительству и архитектуре говорится, что подземный тоннель новой станции «зеленой» линии метро планируется расположить под улицей Оптиков, Богатырским проспектом, Камышовой улицей и частью Юнтоловского лесопарка.

Вестибюль станции может появиться на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Она станет пересадочной со станцией «Шуваловский проспект».

Станция метро «Планерная» будет идти следующей после «Беговой».

«Планерную» хотели назвать «Зоопарк», но не стали из-за отказа от идеи строительства зоопарка в Приморском районе с предложением его переноса в парк Интернационалистов.