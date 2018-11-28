В Петербурге подписали соглашение о повышении минимальной зарплаты до 18 тысяч рублей

Минимальная зарплата в Петербурге в 2019 году составит 18 тыс. рублей. Она увеличится на тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее соглашение подписали 28 ноября на площадке «Экспофорума» врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Александр Турчак и председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин.

Минимальная зарплата в Петербурге в 2019 году окажется самой высокой среди российских регионов после Москвы, где она достигает 18 тыс. 781 рубля.

Петербургская «минималка» почти в 1,6 раза выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный минимум в Северной столице. Тарифная ставка работника первого разряда в 2019 году составит минимум 13,5 тыс. рублей.

Беглов подчеркнул, что средства на повышение минимальной заработной платы городу удалось найти за счет оптимизации бюджета. «Мы сделали все возможное, чтобы улучшить качество жизни в Петербурге в 2019 году» – сказал врио губернатора Петербурга.

На тысячу рублей МРОТ в Петербурге повышали и в 2018 году.