Пожар в доходном доме Ставровской потушили, пострадал один человек

Пожарные начинают уезжать от дома №59 по Большому проспекту Петроградской стороны, где ранее случился сильный пожар. Открытое горение полностью ликвидировано.

По информации ГУ МЧС по Петербургу, при пожаре пострадал один человек. Он отравился угарным газом и был доставлен в больницу. Погибших нет.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В настоящее время там работают огнеборцы с мобильными огнетушителями. Идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

О пожаре стало известно в 15:05, когда на пульт дежурного «01» поступило сообщение о возгорании по адресу: Большой проспект ПС, 59. В этом здании 19 века располагаются магазины, салоны и административные помещения. Огонь распространился по второму этажу. К ликвидации пожара были привлечены 44 единицы техники и 172 человека личного состава.

По словам сотрудника одного из ресторанов на Большом проспекте Александра Маркова, который стал свидетелем ЧП, первые машины с огнеборцам приехали через 15 минут после того, как очевидцы заметили дым на втором этаже здания.