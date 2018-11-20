Госдума приняла закон об электронных военных билетах

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность для граждан вместо военных билетов получать персональные электронные карты. Об этом сообщатся на сайте Госдумы.

Поправки вносятся в Закон «О воинской обязанности и военной службе».

Карта будет содержать все личные данные человека, включая информацию об образовании и месте работы, а также сведения о его годности к военной службе по состоянию здоровья.

На ней будут записаны сведения о наличии военно-учетных и гражданских специальностей, спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом.

«Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты», – заверил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

Выдавать карты будут только тем, кто даст на это свое согласие. Остальным продолжат выдачу традиционных военных билетов.