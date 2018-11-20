  • 21 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.8438  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.1762  
Нефть($) 20.11.2018 62.33 6.86
Нефть(p) 20.11.2018 4119.50 +458.97

Госдума приняла закон об электронных военных билетах

Автор:


© Фото: сайт Госдумы

Темы дня

Получение электронной карты будет для военнослужащих добровольным.

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность для граждан вместо военных билетов получать персональные электронные карты. Об этом сообщатся на сайте Госдумы.

Поправки вносятся в Закон «О воинской обязанности и военной службе».

Карта будет содержать все личные данные человека, включая информацию об образовании и месте работы, а также сведения о его годности к военной службе по состоянию здоровья.

На ней будут записаны сведения о наличии военно-учетных и гражданских специальностей, спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета, которые предусмотрены законом.

«Персональная электронная карта будет иметь высокую степень защиты», – заверил председатель комитета по обороне Владимир Шаманов.

Выдавать карты будут только тем, кто даст на это свое согласие. Остальным продолжат выдачу традиционных военных билетов.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram