Два тоннеля и шесть путепроводов в Петербурге получили названия

В Петербурге появились Волхонский, Красносельский, Поклонногорский, Репинский, Суздальский и Шуваловский путепроводы. Названия получили и два подземных тоннеля – 1-й и 2-й Пискаревский тоннели. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Путепровод в Красном Селе в створе улицы Первого Мая и Пушкинского шоссе через линию Гатчинской железной дороги стал Красносельским, а Поклонногорским – в створе Поклонногорской улицы через линию Выборгской железной дороги. Репинским стал путепровод через линию Выборгской железной дороги у западной окраины Репино.

Шуваловским назвали путепровод на участке Суздальского шоссе через линию Выборгской железной дороги. Еще один путепровод – в створе Суздальского проспекта и Суздальского шоссе над Выборгским шоссе стал Суздальским. Имя Волхонский получил путепровод в створе Волхонского шоссе над Пулковским и Киевским шоссе.

Два тоннеля под Пискаревским проспектом теперь называются 1-й Пискаревский и 2-й Пискаревский. Речь идет о тоннелях севернее и южнее проспектов Непокоренных и Шафировского соответственно.