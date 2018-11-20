Дом Ахматовой у Марсова поля перестроят в гостиницу

Дом в центре Петербурга, где жила Анна Ахматова в 1919-1920 годах, выставят на торги. Аукцион может пройти в начале 2019 года. На торги также выставят соседний дом. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о домах 5 и 6 по Миллионной улице, построенных в 18-19 веке, «Российский аукционный дом» (РАД) выступает в качестве эксклюзивного продавца по поручению частного собственника.

«На начало года мы объявляем аукцион. Цена – 55 млн долларов», – рассказал официальный представитель компании.

Объекты являются частной собственностью. Дом 5 на Миллионной улице имеет площадь 11,6 тыс. кв. метров. РАД позиционирует его как объект для размещения пятизвездочного отеля. Строение 6 на Миллионной улице площадью 14,4 тыс. кв. метров – как апарт-отель премиум-класса.

Аукционный дом уже ведет переговоры с российскими и иностранными гостиничными операторами.

Ранее здание на Миллионной, 5 рассматривали под бизнес-центр класса А. «Это федеральный памятник, у объекта сложная структура, поэтому создание там жилья или апартаментов представляется маловероятным. Здание идеально подходит под высококлассную гостиницу», – передает ТАСС слова директора Knight Frank St Николая Пашкова.