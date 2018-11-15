Россиянина, который отрубил своей жене кисти рук, суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима

Серпуховский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, который отрубил кисти рук своей жене Маргарите.

Суд также частично удовлетворил иск потерпевшей и постановил взыскать с обвиняемого 2 млн 35 тыс. рублей морального ущерба. Потерпевшая заявляла иск 8,2 млн рублей.

Грачева обвиняли в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК), двух эпизодах похищения человека (части 1 и 2 статьи 126 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (часть 2 статья 111 УК).Обвинение запрашивало для подсудимого 17 лет колонии строгого режима. Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену в лесной массив, где перевязал ей руки жгутом и не менее десяти раз ударил топором по запястьям и кистям.

После этого обвиняемый отвез жену в больницу, а сам пришел в полицию и написал явку с повинной. За месяц до происшествия Грачев уже увозил жену в лес и угрожал ей там убийством. Она обратилась в полицию, но участковый не отреагировал на ее просьбы разобраться. После происшествия полицейского уволили и возбудили в отношении него дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК).

Врачи смогли восстановить Маргарите одну кисть, вместо второй поставили бионический протез.