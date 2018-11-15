В Петербурге 15 ноября будет туманно, без осадков

В Северной столице в четверг, 15 ноября, воздух в течение дня прогреется до +6 градусов. Синоптики предупреждают, что утром на дорогах местами будет гололедица.

«Преимущественно облачная погода. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 08:49, закат будет в 16:34. После захода солнца температура воздуха опустится до 5 градусов тепла.

Накануне МЧС предупреждало о тумане в утренние часы. Спасатели просят автолюбителей быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.