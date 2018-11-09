В Петербурге увековечат имя первой женщины-водолаза к 75-летию снятия блокады

В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге увековечат имя первой женщины-водолаза. В честь Нины Соколовой установят мемориальную доску. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Инициатором проекта выступила компания «Транснефть». Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов поддержал идею и поблагодарил бизнесменов за эту инициативу.

Нина Соколова в 1943 году участвовала в строительстве бензопровода, проложенного по дну Ладожского озера, который стал для осажденного Ленинграда «артерией жизни».

Через него город на Неве снабжался топливом во время войны.

Первая женщина-водолаз войну закончила в звании инженера-подполковника Военно-Морских сил. Во время работы на Ладоге она была дважды ранена. Ее личный счет под водой – 644 часа (почти 27 суток).

Она была награждена двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета».

Нина Соколова ушла из жизни в 2001 году, на 90-м году жизни. Ее имя занесено в Золотую книгу Петербурга.