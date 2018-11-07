В Петербурге 7 ноября будет до +8 градусов и слабый туман

Лучшее в Петербурге
Куда сходить вечером: музеи в Петербурге, которые работают после 18:00
Иногда даже в рабочий день хочется культурно провести время, но далеко не все могут совмещать работу и отдых. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку музеев, которые ждут гостей даже поздно вечером.
London Calling: разговорные клубы английского языка в Петербурге
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах в городе, где можно поговорить с носителями английского или с единомышленниками, которые хотят повысить уровень владения языком.
Пять новых кафе и баров Петербурга, которые стоит посетить
«Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные новые заведения Северной столицы, которые придутся по душе жителям и гостям города на Неве.
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Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.