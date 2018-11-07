В Петербурге 7 ноября будет до +8 градусов и слабый туман

В Северной столице в среду, 7 ноября, воздух в течение дня прогреется до +8 градусов.

«Преимущественно облачная погода. Местами слабый дождь, морось и туман. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца был в 08:34, закат будет в 16:48. После захода солнца температура воздуха опустится до 5 градусов тепла.