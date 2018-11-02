«Не доносить, а следить»: депутаты предложили создать «кибердружины» для поиска запрещенной информации в интернете

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании «кибердружин», которые вместе с правоохранительными органами станут искать запрещенную информацию в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что «кибердружины» будут работать как общественные организации и отчитываться Роскомнадзору. По мнению депутатов, с «кибердружинами» должны сотрудничать прокуратура, следователи и чиновники.

В кибердружины будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.

«”Кибердружинники”, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», – пояснил один из авторов документа Адальби Шхагошев.

Другой автор законопроекта Олег Быков отметил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции, и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут в Госдуму.

В России уже сейчас существуют «Кибердружины», однако их деятельность не регламентируется законом.