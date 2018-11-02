Беглов «заморозил» потребительскую корзину петербуржцев до 2021 года

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в закон «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге», которые принял ЗакС 24 октября. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров не изменится. Потребительская корзина на следующие два года останется такой же, как и по нормам, действующим с 2014 года.

На одного трудоспособного петербуржца от 16 лет в год полагается 130,6 кг хлебных продуктов, 115,2 кг овощей и бахчевых, 58,9 кг мясных продуктов, а также 4,9 кг чая, специй и соли.

Пенсионерам минимально требуется 99,7 кг хлеба, а детям – 79,2 кг. Пожилым людям также нужно 101 кг овощей и 54,2 кг мяса, а детям – 113,1 и 44,1 кг соответственно.

Не изменится также и соотношение стоимости непродовольственных товаров со стоимостью продуктов питания, оно остается на уровне 45%.

На основании потребительской корзины и уровня розничных цен ежеквартально рассчитывается прожиточный минимум для населения.