В Петербурге «Ночлежка» откроет два бесплатных пункта обогрева для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» 1 ноября откроет в Петербурге еще два пункта обогрева для бездомных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первый пункт обогрева откроется около станции метро «Обухово» на проспекте Девятого Января за автобусной остановкой. Второй пункт заработает по адресу Политехническая, 11Б (вход с Новороссийской улицы).

Время работы: ежедневно с 20:00 до 8:00. Пункты будут работать до 31 марта.

«Пережить холодную ночь на улице в нашем городе непросто. В каждом районе города должен быть пункт обогрева, где в холодный период может переночевать любой нуждающийся. Только так бездомные люди будут защищены от обморожений и ампутаций, травм и смертей», – говорит координатор гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев.

Пункты обогрева рассчитаны на 50 человек. В них бездомные могут переночевать, получить горячую еду и медицинскую помощь.

Первый пункт обогрева появился 1 октября на Васильевском острове, на Шкиперском протоке, 18. За октябрь здесь помогли бездомным, они переночевали в тепле 787 раз. К тому же в городе работает мобильный приют Мальтийской службы помощи, однако в нем немного свободных мест.

Схему прохода к палаткам можно найти по ссылке, передает «Бумага». Ее можно распечатать, чтобы передать бездомным. Там также указаны места, где бездомных бесплатно кормят.