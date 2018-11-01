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«Так проще управлять людьми»: Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела

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© Фото: Константин Завражин / «РГ»

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По словам президента, в мире предпринимаются усилия, направленные на разобщение народов, ведь «лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять».

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, которое прошло 1 октября.

Форум посвящен 25-летию образования организации, его главная тема – «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». В зале собрались представители всех ветвей власти, лидеры общественных и религиозных объединений, деятели образования и культуры, ученые, делегаты из-за рубежа, а также глава Собора с февраля 2009 года – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

При открытии форума, Путин отметил, что «многое изменилось в жизни нашей страны и нашего народа», ведь «раньше Кремль называли Дворцом съездов, а сейчас здесь проходит Русский народный собор». «Это действительно свидетельство глубинных, коренных изменений нашего общества», – заметил глава государства.

Путин рассказал, что собор уже 25 лет играет важную роль в жизни России, содействует в решении различных социальных проблем и сохраняет межнациональные и межрелигиозные отношения. «Девиз собора – объединять», – заявил президент.

Он также сказал: «Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир, разрушить цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками. Цель – создать разного рода безликие протектораты, ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах. При этом используется и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное, грубое вмешательство в церковную жизнь».

Такая политика опасна и чревата серьезными последствиями.

«Я убежден, жизнь все расставит по своим местам, потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против права, справедливости и просто здравого смысла», – добавил президент.

«Именно сейчас решается, каким будет мир будущего, в предстоящие десятилетия – будет ли это мир монолога и так называемого кулачного права, права сильного, или диалога и взаимного уважения, насколько гармонично будут сочетаться технологические новинки и этические и нравственные нормы», – заявил Путин.

«В одном не сомневаюсь: голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, это определено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием, и наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации: уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность», – подчеркнул глава государства.

Президент напомнил слова русского мыслителя Николая Данилевского: «Ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла высшую точку развития».

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