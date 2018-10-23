Суд оштрафовал замдиректора Русского музея на 20 тыс. рублей за несогласованный ремонт

Замдиректора по административно-хозяйственной работе Русского музея Юрия Королёва оштрафовали за организацию несогласованного с КГИОП ремонта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что ремонт проводили в Михайловском дворце, Мраморном дворце, Инженерном замке и Чайном домике в Летнем саду.

Хозчасть заключала контракты на ремонт кровли, косметический ремонт служебных помещений, ремонт картинных рам в корпусах музея.

Все работы проводились без разрешений КГИОП, а у подрядчиков отсутствовали лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Это могло повлечь причинение вреда музейным объектам.

Королёв был признан виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 7.13 КРФ об АП).

В ходе заседания он признал свою вину, сообщив судье, что допустил ослабление контроля в силу загруженности и большого объема работ. В итоге суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.