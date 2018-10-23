Прокуратура начала проверку после уничтожения голубятни в Петербурге, где неизвестные убили птиц

Прокуратура Выборгского района проводит проверку поломки клетки с голубями и убийства птиц на улице Хошимина.

«В ходе проверки ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего и даст принципиальную оценку этим действиям, в том числе как жестокому обращению с животными. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Злоумышленники 20 октября уничтожили голубятню, которая была установлена во дворе дома на улице Хошимина еще в 1992 году.

Нападавшие убили часть птиц. Из 34 голубей выжили только 18, рассказывали очевидцы. Уточнялось, что все голуби – породистые и дорогие.

Позднее прокуратура уточнила, что ликвидацию голубятни по заявке комитета имущественных отношений осуществил Центр повышения эффективности использования государственного имущества. Работы провели по признакам самовольного занятия участка земли.