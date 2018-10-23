  • 24 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 00:05 65.2949  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 00:05 75.1529  
Нефть($) 23.10.2018 76.16 4.91
Нефть(p) 23.10.2018 5042.67 +381.18

Прокуратура начала проверку после уничтожения голубятни в Петербурге, где неизвестные убили птиц

Автор:


© Фото: ВКонтакте «ДТП и ЧП»

Темы дня

Злоумышленники 20 октября уничтожили голубятню, которая стояла во дворе дома уже 26 лет.

Прокуратура Выборгского района проводит проверку поломки клетки с голубями и убийства птиц на улице Хошимина.

«В ходе проверки ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего и даст принципиальную оценку этим действиям, в том числе как жестокому обращению с животными. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Злоумышленники 20 октября уничтожили голубятню, которая была установлена во дворе дома на улице Хошимина еще в 1992 году.

Нападавшие убили часть птиц. Из 34 голубей выжили только 18, рассказывали очевидцы. Уточнялось, что все голуби – породистые и дорогие.

Позднее прокуратура уточнила, что ликвидацию голубятни по заявке комитета имущественных отношений осуществил Центр повышения эффективности использования государственного имущества. Работы провели по признакам самовольного занятия участка земли.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram