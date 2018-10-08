В день рождения Путина в Петербурге активисты перекрыли улицу и растянули баннер «долгих лет тюрьмы»

Группа петербургских активистов поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения, пройдя с растяжкой и красными дымовыми шашками. Об этом сообщил на своей странице в Twitter фотограф «Медиазоны» Давид Френкель.

Акция проходила на улице Восстания, ее участники несли в руках баннер с надписью «долгих лет тюрьмы». Действия активистов пресекла полиция. Задержанных Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова доставили в отдел городской полиции №78.

В числе задержанных оказался как минимум один человек, который не имеет отношения к акции.

Позже у отдела полиции №78 задержали Евгения Мусина, которого обвинили в проведении одиночного пикета. По данным «Медиазоны», всего по делу о баннере было задержано 11 человек. Номер отдела полиции, куда их увезли, неизвестен. Имена задержанных также неизвестны.

Кроме того, по Петербургу ездила машина с конструкцией в виде кровавого торта из коробок.

Президенту РФ Владимиру Путину в воскресенье, 7 октября, исполнилось 66 лет.

Twitter / Давид Френкель