МЧС Петербурга вновь предупреждает о сильном ветре

В Петербурге в пятницу, 5 октября, ожидается сильный штормовой ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и ленинградской области.

Согласно прогнозу, скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

В МЧС советуют жителям и гостям Северной столицы быть аккуратнее и принять меры предосторожности. Спасатели рекомендуют закрыть окна, убрать с балконов вещи, парковать автомобили подальше от деревьев, а также избегать ветхих конструкций и рекламных щитов.

По данным синоптиков, днем будет облачная погода. Днем возможен кратковременный дождь, а температура воздуха поднимется до +11 градусов.