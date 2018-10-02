Умер народный артист России Роман Карцев

Умер народный артист Роман Карцев. Роману Карцеву было 79 лет. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook Наталья Жванецкая. Информацию также подтвердила представитель артиста Наталья Жеромская.

«Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе 9 часов утра», – говорится в пресс-службе Московского театра миниатюр. О дате прощания пока не сообщается.



Роман Карцев – советский и российский артист эстрады, театра и кино, народный артист России, заслуженный артист РСФСР. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр «Парнас-2» при одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».