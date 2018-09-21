Жилищная инспекция составила рейтинг районов Петербурга

Государственная жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг районов за август 2018 года. Он основан на жалобах жителей города.

Лучшими оказались Петродворцовый, Калининский, Выборгский и Кронштадтский районы.

Свои обращения оставили 3 тыс. 310 жителей. Треть из них связаны с завышенной квартплатой. Почти пятьсот жалоб поступило о нарушении правил управления многоквартирными домами.

Еще 477 петербуржцев пожаловались на неудовлетворительное санитарное состояние территории. Остальные обращения были связаны с незаконной планировкой и некачественным капремонтом.