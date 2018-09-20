В России появятся новые автомобильные номера

С 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки нового образца, сообщает «Коммерсантъ». Изменятся номера у мопедов и мотоциклов, а также у спортивных и классических автомобилей.

Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо 245 на 160 мм). Изменение вызвано тем, что у зарубежных мотоциклов площадка под номер меньше, чем у отечественных. Старый госзнак 1993 года этого не учитывал.

Впервые появляются специальные госзнаки для мопедов: по размеру они будут как мотоциклетные, но с другим набором букв и цифр.

У многих американских и японских авто квадратная площадка для крепления номера, и это вызывает проблемы у водителей. По этой причине появятся новые номера размером 290 на 170 мм (вместо 520 на 112 мм).

Основная особенность новых знаков у классических и спортивных авто – появятся буквы «К» и «С», отделенные чертой от остальных символов.

С новыми номерами камеры будут лучше фиксировать нарушения, а водителям не придется прибегать к сварке во время установки номера.