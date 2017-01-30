Исследование: в Петербурге самое доступное высшее образование по России

Петербург назвали самым доступным городом для получения высшего образования в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Института образования ВШЭ.

В исследованиях учитывалась не только стоимость обучения, но и траты на жилье и расходы на проживание. В Петербурге и Ленинградкой области большое количество бюджетных мест, есть места в общежитиях, высокий уровень доходов, а также доступная стоимость обучения.

На втором месте по доступности высшего образования оказалась Амурская область, третью строчку заняла Вологодская область. В другом конце рейтинга оказалась Москва, Московская область, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях, где самое дорогое образования. Проблемы с финансовой доступностью получения высшего образования выявлены в Ингушетии и Чечне.

Кроме того, в исследовании содержатся данные о количестве студентов со средним баллом ЕГЭ от 70 баллов. Больше всего таких в Петербурге и Ленинградской области — 64,8% от всех первокурсников. Также в лидерах Томская (56,9%), Свердловская (47,2%), Московская области и Москва (38,1%). В 29 регионах не оказалось вузов, где средний балл ЕГЭ абитуриентов превышает 70.

Специалисты также изучили охват молодежи в группе 17-25 лет высшим образованием. По России этот показатель составил 33%, при этом больше всего обладателей высшего образования в Курской области — 49,6%. В Москве и Московской области чуть меньше — 49,2%, а в Томской области — 46,4%. Худшие показатели в Ненецком автономном округе — 0%, там как там нет вузов. Всего в половине регионов страны охват меньше 28%.

Россия входит в число стран с наибольшим количеством граждан с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 64 лет 54% населения имеют вузовский диплом, от 25 до 34 лет - 58%, от 55 до 64 лет - 50%. Другим лидером по числу людей с высшим образованием является Канада.