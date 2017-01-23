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Первый тактильный музей в Петербурге откроется на Большом проспекте П.С.

Автор:

thrive.bi

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Он появится на новой площадке проекта "Мир на ощупь".

На Большом проспекте П.С. откроется новое интерактивное пространство "Мир на ощупь", в котором появится первый в Петербурге тактильный музей.

Организаторы проекта предложат посетителям необычные развлекательно-образовательные активности в темноте. На площади 500 кв. м обустроено пять зон: тактильный музей города, школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. Все экскурсии и мероприятия будут проводиться в сопровождении незрячих гидов в абсолютной темноте.

В школьном классе посетители смогут освоить письмо алфавитом Брайля, лепку и другие навыки. На специально оборудованной для незрячих людей кухне будут проводиться мастер-классы по приготовлению несложных блюд в темноте. В звуковой комнате посетителям предстоит воспринимать фильмы на слух.

В Тактильном музее будут представлены две интерактивные карты города, а также макеты наиболее известных достопримечательностей, в том числе скульптур, музеев и дворцов.

Торжественная церемония открытия состоится в среду, 25 января, в 11:00. В ней примут участие представители правительства Петербурга и депутаты Законодательного собрания. Официальную часть мероприятия завершит концерт в темноте Олега Крикуна, оперного певца, победителя шоу "Минута славы" и гида "Мира на ощупь".

Первое пространство проекта "Мир на ощупь" открылось в Петербурге осенью 2015 года в ТК "Питерленд". Оно имитирует один день из повседневной жизни незрячего человека. В месяц пространство посещают около шести тысяч человек.

В декабре площадка "Мира на ощупь" открылась в Сочи. Всего в 2017 году планируется запуск 10 региональных площадок по всей России, в которые трудоустроят более 250 человек с инвалидностью по зрению.

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