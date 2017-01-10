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У Полтавченко потребовали рассекретить концессионное соглашение по ЗСД

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© Фото: kolpinonews.ru

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Из-за соглашения Смольный обязан платить инвестору магистрали более 4 млрд бюджетных рублей на протяжении нескольких лет.

У губернатора Петербурга Георгия Полтавченко потребовали рассекретить концессионное соглашение между Смольным и компанией "Магистраль Северной столицы" по Западному скоростном диаметру. Такое обращение направил депутат городского Законодательного собрание Борис Вишневский.

"Магистраль Северной столицы" по концессионному соглашению будет эксплуатировать Западный скоростной диаметр до 2042 года. На протяжении этого времени инвестор будет собирать плату за проезд по магистрали. До тех пор, пока ЗСД не будет окупаться, Смольный обязан платить "МСС" определенную сумму. В 2017 году на эти цели в бюджете Петербурга предусмотрено более 4,2 млрд рублей. Вишневский заявил, что за это проголосовали депутаты ЗакСа, которые, однако, не видели текст соглашения между Смольным и "МСС".

"Депутаты проголосовали за миллиардные траты из городского бюджета, не видя соглашения, не проверяя записанных в нем расчетов. Это немало говорит об ответственности нашего парламента", — сказал депутат от партии "Яблоко".

По мнению Вишневского, жители Петербурга вправе знать, откуда взялась сумма в размере 4,2 млрд рублей, которая будет потрачена из средств налогоплательщиков.

Ранее парламентарий направлял запрос вице-губернатору Игорю Албину, но получил от него отказ, так как чиновники не могут показать соглашение "без согласия всех сторон соглашения о государственно-частном партнерстве и кредиторов".

Депутатский запрос Вишневского губернатору рассмотрят на ближайшем заседании ЗакСа, которое состоится 18 января.

Осенью 2016 года депутат ЗакСа Алексей Ковалев обращался к Георгию Полтавченко с вопросом о том, почему город собирается платить инвестору почти по 5 млрд рублей в год в счет "упущенной выгоды". Депутат предлагал изменить условия соглашения через арбитражный суд. Губернатор ответил, что в случае в случае расторжения договора через суд городу придется вернуть 70 млрд рублей, которые вложил инвестор.

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