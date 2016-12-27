В петербургском метро в ближайшие три года появятся 428 новых вагонов

Октябрьский электровагоноремонтный завод поставит до мая 2018 года 40 новых вагонов в петербургский метрополитен, сообщает пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг". Новый контракт, по которому стоимость подвижного состава составила 3,8 млрд руб, был заключен накануне, 26 декабря. С учетом этого контракта к 2020 году Октябрьский электровагоноремонтный завод поставит в петербургское метро 428 новых вагонов.

Новые составы будут использовать современный асинхронный тяговый привод, который позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с нынешними моделями. Также в салонах будут установлены очиститель воздуха и система принудительной вентиляции для равномерного распределения потоков воздуха

Кроме того, в новых поездах будут использоваться специальные материалы для защиты от актов вандализма, а также предусмотрены места для крепления колясок.