Картина дня: фейерверки, мосты и Айвазовский

За прошедшие сутки, по версии «Монитора», самой обсуждаемой новостью стало сообщение о том, что Дворцовый и Троицкий мосты перекроют из-за фейерверков. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали: «Фонтанка.ру» в 15:25, «Мой Район» в 15:35 и «Деловой Петербург» в 15:55.

В Петербурге 26 и 30 декабря Дворцовый и Троицкий мосты будут перекрыты из-за фейерверков в акватории Невы. Об этом сообщает СПБ ГКУ «Организатор перевозок».

Движение для автомобилей будет недоступно по этим мостам 26 и 30 декабря с 21:30 и до окончания движения.

В эти дни также будет изменен маршрут автобусов № 7, 10, 24, 46, 49, 191, троллейбусов № 1, 7, 10, 11 и трамвая № 3.

Подробную информацию об изменениях маршрутов можно посмотреть на сайте «Организатора перевозок».

Второй популярной новостью, по версии «Монитора», стало сообщение о том, что в Русском музее Петербурга открылась выставка Айвазовского.

В Петербурге сегодня, 22 декабря, открылась выставка к 200-летию Ивана Айвазовского. В Русском музее хранятся 54 картины «отца» русской марины. Кроме них на юбилейной выставке продемонстрируют полотна из коллекций Центрального военно-морского музея, музея-заповедника «Петергоф», Морского кадетского корпуса и музея-заповедника «Царское село».

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В их числе - как знаковые произведения живописца, так и менее известные широкой публике работы. Дополнят экспозицию документы, дипломы, письма, навигационные приборы, модели судов, флаги и многое другое. К открытию большой выставки издание «Комсомольская правда» представило несколько фактов о самой известной картине Айвазовского «Девятый вал»:

1. Картина «Девятый вал» была написана в 1850 году. Название Айвазовский взял из народного поверья о том, что во время шторма одна из волн выделяется своей мощью и размерами. При этом древние греки считали самой гибельной волной третью, а римляне - десятую. В представлениях других мореплавателей самым сокрушительным был именно девятый вал.

2. Для картины Айвазовский выбрал страшный момент стихии. Мы видим огромные волны, небо в всполохах и людей, отчаянно борющихся со стихией. Удастся ли им пережить самую мощную волну? Однозначного ответа художник не дает. Но появившийся, может быть на одно мгновение, просвет, чуть правее от центра картины, дает надежду на спасение.

3. Над картиной Айвазовский работал в своей студии в Феодосии, однако в ней запечатлен момент запомнившейся художнику бури, которую он видел в Бискайском заливе в 1844 году. Судно с Айвазовским угодило в шторм и только чудом ему удалось спастись. Причем в некоторых газетах уже успели сообщить о гибели русского живописца, однако сильно поврежденное судно спустя несколько дней вернулось в порт.

4. Художник работал в мастерской, которая находилась в северной части его дома в Феодосии, куда солнечный луч проникал только вечером, после трех часов. Поэтому он был ограничен по времени в работе над картиной. Некоторые специалисты говорят, что на написание этого шедевра, без учета предварительной работы над эскизами, у художника ушло всего три часа. Поверить в это сложно, учитывая масштабы полотна.

5. Известный коллекционер Павел Третьяков заинтересовался успехами Айвазовского. «Девятый вал» ему понравился особенно, и он собирался купить ее у художника. В одном из писем Третьяков писал Айвазовскому: « ...дайте мне только Вашу волшебную воду такою, которая вполне бы передавала Ваш бесподобный талант! Уж очень хочется поскорее иметь Вашу картину в своей коллекции!». Однако Третьякову не повезло, и картину купил император Николай I для Эрмитажа. В 1897 году она была передана в создававшийся тогда Русский музей, где и находится и сейчас.

Выставка откроется в Корпусе Бенуа (Русский музей) на набережной канала Грибоедова, 2, она продлится до 20 марта. Музей открыт по понедельникам с 10 до 20 часов, в среду, пятницу и воскресенье с 10 до 18 часов, а также в четверг с 13 до 21 часа.

Самыми оперативными за сутки стали: "Петербургский Дневник", "Фонтанка.ру" и "Мой Район".