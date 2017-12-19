В Тосно открылся новый универсам «Пятерочка»

В Тосно Ленинградской области появился новый универсам «Пятерочка» – шестой по счету. Открытие торговой точки приурочили к Всероссийскому дню покупателя, который проводит компания. Обычно в этот день открывается по шесть «Пятерочек» по всей стране, но на этот раз открыли сразу 13 магазинов.

Сегодня по всей России работают уже 11 тыс. «Пятерочек». В прошлом году было открыто 2 100 универсамов, а в этом уже более 2 500.

Может показаться, что «Пятерочки» появляются, как грибы после дождя, но компания проводит тщательный анализ целесообразности открытия каждого нового магазина. Исходя из того, сколько семей живет в районе и как часто они будут посещать магазин, оценивается покупательская способность торговой точки.

Новый магазин построен с нуля. Он разместился на площади более 400 кв. метров. В новой «Пятерочке» трудится 15 человек. Во всех шести магазинах торговой сети в Тосно трудоустроены около 120 человек. «X5 Retail Group», где работает 200 тыс. человек, входит в топ-5 работодателей России.

«Мы надеемся, что наш магазин всем понравится, и он будет всегда чистым и красивым, как сегодня», – поздравили жителей с открытием нового универсама директор Северо-Западного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Сергей Саченко и заместитель директора Ольга Волкова.

В магазине представлены около 4500 позиций товаров, среди которых есть и продукты местных производителей: Пискаревского молочного комбината и Великолукского мясокомбината.

Крупные магазины, как правило, отдают свободные площади предпринимателям в аренду. Ассортимент товаров и услуг таким образом увеличивается, а покупатели могут зайти в «Пятерочку» не только за продуктами, но и в аптеку или для того чтобы оплатить мобильную связь, снять наличные в банкомате.

Директор нового универсама и директор Северо-Западного дивизиона торговой сети «Пятерочка» торжественно открывают магазин. Фото: Татьяна Буторина / «Санкт-Петербург.ру»

Торговая сеть «Пятерочка» стремится обеспечить качественными услугами современной торговли все категории населения страны независимо от их места жительства.

«Сейчас совершать покупки в магазине одно удовольствие. Здесь чисто и красиво. Надеюсь, что такой уровень комфорта, как в день открытия, будет всегда», – заметила покупатель Галина Михалева.

«Очень аккуратная и четкая раскладка. Молодцы! Очередей нет! Мы живем рядом, всегда, когда идем со школы, заходим в «Пятерочку». Вдруг что-то новенькое привезли!» – поделилась Мария Степченко.

За короткий срок рабочий коллектив новой «Пятерочки» успел стать настоящей командой. «Здесь довольно большой ассортимент товара, и мы стараемся справляться с объемом работы. Коллектив уже успел сдружиться и сработаться», – рассказала с «Санкт-Петербург.ру» Наталья Лебедева.

«Мы, правда, очень стараемся. Помогаем друг другу в работе, а также нашим дорогим покупателям», – сообщила сотрудник магазина Евгения Миночкина.

Перед крупными праздниками офисные сотрудники «Пятерочки» выходят на работу в магазины. Так называемая Х5-ница помогает повысить эффективность всей торговой сети. Офисные сотрудники помогают выкладывать товар и, общаясь с работниками магазинов, решают различные рабочие вопросы.

«Эта идея родилась примерно пять лет назад. Она была воспринята с энтузиазмом. Офисные сотрудники имеют возможность погрузиться в праздничную суету и одновременно разгрузить сотрудников. Так решается вопрос с выстраиванием рабочей коммуникации, потому что очень важно слышать, что на самом деле происходит в универсамах», – пояснил Сергей Саченко.