Полиция задержала студентку из-за долга «Тинькофф-банку» в 30 тыс. рублей

Сотрудники 16 отделения полиции Василеостровского района забрали студентку юридического вуза прямо из общежития и удерживали в отделении из-за долга «Тинькофф-банку» в размере 30 тыс. рублей.

Студентку юридического вуза Елену сотрудники полиции задержали прямо в общежитии, где она проживает. «Они не представились, не показали своих документов и постановления о задержании. Машина, на которой меня везли, была и вовсе без каких-либо опознавательных знаков о том, что она является полицейской», – рассказала девушка.

На слова Елены о том, что без адвоката она общаться не будет, сотрудники 16-го отделения начали угрожать, объявив, что, если она будет «морозиться», то посадят ее в камеру на ночь. Затем отдадут дело в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье мошенничество в сфере кредитования.

Адвокату Владимиру Горбенко, помощницей которого является студентка, полицейские объяснили, что банк обратился в полицию с заявлением о хищении у него 30 тыс. рублей. На предложение юриста составить протокол и оформить документы согласно законодательству сотрудники ответили, что тогда они продержат ее в полиции сутки и дольше.

Для вызволения Елены приехали три адвоката, с целью установить, не связано ли ее задержание с профессиональной деятельностью. Это обязывает статус девушки - помощник адвоката. Естественно, Елену отпустили из отделения полиции, но никаких документов составлено не было.

«Долг – это не повод задерживать человека и вести его в полицию. Полиция не имеет права производить задержание без составления протокола, а затем отпускать без составления каких-либо документов. По нашему мнению, это похоже на исполнение частной просьбы сотрудников службы безопасности банка», – поведал адвокат Владимир Горбенко.

Редакция «Санкт-Петербург.ру» обратилась за объяснениями в «Тинькофф-банк» и в УМВД по Василеостровскому району.