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Картина дня: коронавирус в Петербурге и пробки на границе

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© Фото: Pixabay

Темы дня

Кто заболел новым вирусом и когда ожидаются пробки на границах с Финляндией и Эстонией

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал студент из Италии с коронавирусом, которого госпитализировали в Петербурге.

Первый случай заражения коронавирусом в Петербурге выявили 5 марта. Зараженным оказался гражданин Италии, студент СЗГМУ им. Мечникова.

Молодой человек прибыл в Россию из Италии 29 февраля. По прилету у него не обнаружили симптомов болезни, но спустя пару дней он обратился за медицинской помощью.

У студента выявили коронавирус, молодого человека поместили в инфекционный бокс Боткинской больницы. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Второй темой, согласно «Монитору», стало закрытие общежития СЗГМУ им. Мечникова на карантин.

Общежитие, в котором проживал гражданин Италии, закрыли на карантин еще 4 марта, хотя коронавирус у студента тогда подтвержден еще не был.

Все учащиеся, которые живут в общежитии, не могут покидать здание до конца карантина. Специалисты Роспотребнадзора также проверяют состояние студентов, с которыми общался зараженный коронавирусом.

В настоящее время в Боткинской больнице с подозрением на заболевание находятся 44 человека.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал прогноз о пробках на границах с Финляндией и Эстонией в преддверии 8 марта. Первыми об этом написали «Фонтанка» (18:10), «Аргументы и факты в Петербурге» (19:30) и «Невские новости» (19:55).

По данным пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, серьезная очередь при выезде в соседние страны возникнет 6 марта примерно в 16 или 18 часов. Заторы ожидаются 7 марта, а также 8 марта в первой половине дня.

В обратном направлении заторы будут вечером 8 и 9 марта. Под конец праздников, как обычно, россияне будут возвращаться обратно.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Росбалт», «Невские новости» и Gazeta.Spb.

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