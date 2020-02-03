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Картина дня: зарплата Кокорина и прекращение чартерных рейсов между Россией и КНР

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Темы дня

Сколько приблизительно получает игрок и когда прекратят полёты.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали жалобы Александра Кокорина на зарплату в «Зените». Первыми об этом написали «Росбалт» (07:55), «Мой район» (08:15) и Gazeta.Spb (08:45).

Журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что игрок получает в команде 20 тыс. рублей в месяц. Нападающий заявил, что это не совсем так.

«То, что Василий Уткин сказал, – в принципе, он мне даже накинул», – отметил форвард.

Кокорин добавил, что по условиям контракта не может называть точное число.

Ранее игрок отказался переходить на правах аренды в ФК «Сочи». После этого стало известно, что его переведут в «Зенит-2» до конца сезона.

Второй темой, по версии «Монитора», стало прекращение чартерных рейсов между Россией и Китаем из-за коронавируса. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (16:05), «Мой район» (16:40) и Piter.TV (16:50).

О прекращении полётов заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она рассказала, что это произойдёт 14 февраля.

Голикова подчеркнула, что останутся регулярные рейсы с четырьмя городами. Пропускать их будут только через московский аэропорт Шереметьево.

Помимо этого, с 3 февраля полностью прекратилось железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.

Согласно последним данным, от нового коронавируса 2019-nCoV погибли больше 360 человек.

Третьей темой, согласно «Монитору», стали масштабные эвакуации судов и детских садов Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали Regnum (09:30), «Деловой Петербург» (09:30) и «Росбалт» (09:45).

Из-за анонимных писем в Петербурге пришлось эвакуировать больше 50 детсадов. Людей выводили из зданий в разных частях города.

Также письма о минировании поступали и в отношении районных судов города. Ни в одном из случаев в учреждениях не были найдены опасные предметы.

Волна лжеминирований началась в Петербурге в конце ноября 2019 года. Причастных к этому не удаётся найти.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Piter.TV.

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