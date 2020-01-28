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Картина дня: признание историка Соколова вменяемым и погибшие пешеходы

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© Фото: СПбГУ

Темы дня

Что сказали эксперты о состоянии бывшего доцента СПбГУ, признавшегося в убийстве аспирантки, и сколько человек погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти с начала года.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало признание вменяемым историка Олега Соколова, который сознался в убийстве молодой аспирантки. Первыми об этом сообщили «Бумага» (14:25), «Невские новости» (15:15) и 47news (15:20).

Состояние Соколова проверяли специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского. Они пришли к выводу, что у историка, работавшего в СПбГУ, нет хронического или временного психического расстройства, в момент совершения преступления он осознавал свои действия.

Защита Соколова заявила, что намерена просить о проведении дополнительных экспертиз. Адвокаты заявили, что «не удовлетворены некоторыми ответами».

Соколов был задержан в ноябре 2019 года в Петербурге. Он признался, что убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, которая была его возлюбленной.

Второй темой, по данным «Монитора», стал штраф «Макдоналдсу» в Петербурге за недостоверную рекламу. Быстрее всех об этом рассказали Gazeta.Spb (15:40), Piter.TV (16:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (17:25).

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы назначило компании ООО «СРП», дочернему предприятию McDonalds, административный штраф в 110 тыс. рублей.

Поводом стала жалоба петербуржца, который рассказал, что в обеде «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт.» ему не дали обещанный в рекламе соус. Его предложили купить за 6 рублей.

УФАС признало, что компания нарушила Закон о рекламе.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество пешеходов, которые погибли в Петербурге и в Ленинградской области с начала года. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (17:35), «Деловой Петербург» (17:55) и канал «Санкт-Петербург» (18:35).

С начала 2020 года в Северной столице и области погибли 25 пешеходов. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Ещё 213 пешеходов получили травмы в результате ДТП. В ведомстве отметили, что «половина погибших пешеходов оказались под колёсами транспортных средств по собственной неосторожности».

В УГИБДД добавили, что число погибших по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 17 человек, а пострадавших – на 45.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Росбалт».

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