Картина дня: пациенты с коронавирусом и стрельба в Германии

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало состояние пациентов в Петербурге, у которых было подозрение на коронавирус.

Троих человек, которые поступили в клиническую инфекционную больницу им. Боткина, в ближайшее время отпустят. Врачи не подтвердили у них наличие коронавируса.

Тем не менее медики в ближайшее время продолжат проверять всех пассажиров, которые будут прибывать в Северную столицу из Китая.

По последним данным, в Китае подтвердили 882 случая заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Об болезни погибли 26 человек.

Второй темой, по данным «Монитора», стало назначение Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками президента РФ. Первыми об этом написали Пятый канал (09:35), «Метро» (09:40) и «Деловой Петербург» (09:45).

Мединский раньше занимал должность министра культуры РФ, а Орешкин – министра экономического развития. Оба лишились должностей после утверждения нового правительства России.

Указы о назначении бывших министров помощниками президент России Владимир Путин подписал 24 января. Они вступили в силу в день подписания.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала стрельба на юге Германии, в результате которой есть жертвы. Оперативнее всех об этом сообщили «Пятый канал» (16:10), канал «Санкт-Петербург» (16:30) и «Росбалт» (16:40).

Нападение случилось в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате происшествия погибли шесть человек.

Нападавшего удалось оперативно задержать. Им оказался мужчина 1983 года рождения.

Как оказалось, нападавший стрелял по членам своей семьи. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.