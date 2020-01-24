  • 25 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 23:23 62.1085  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 23:23 68.5001  
Нефть($) 24.01.2020 60.67 2.15
Нефть(p) 24.01.2020 3763.45 +148.81

Картина дня: пациенты с коронавирусом и стрельба в Германии

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

Сколько человек погибли от нового заболевания и что случилось в европейской стране.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало состояние пациентов в Петербурге, у которых было подозрение на коронавирус.

Троих человек, которые поступили в клиническую инфекционную больницу им. Боткина, в ближайшее время отпустят. Врачи не подтвердили у них наличие коронавируса.

Тем не менее медики в ближайшее время продолжат проверять всех пассажиров, которые будут прибывать в Северную столицу из Китая.

По последним данным, в Китае подтвердили 882 случая заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. Об болезни погибли 26 человек.

Второй темой, по данным «Монитора», стало назначение Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками президента РФ. Первыми об этом написали Пятый канал (09:35), «Метро» (09:40) и «Деловой Петербург» (09:45).

Мединский раньше занимал должность министра культуры РФ, а Орешкин – министра экономического развития. Оба лишились должностей после утверждения нового правительства России.

Указы о назначении бывших министров помощниками президент России Владимир Путин подписал 24 января. Они вступили в силу в день подписания.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала стрельба на юге Германии, в результате которой есть жертвы. Оперативнее всех об этом сообщили «Пятый канал» (16:10), канал «Санкт-Петербург» (16:30) и «Росбалт» (16:40).

Нападение случилось в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате происшествия погибли шесть человек.

Нападавшего удалось оперативно задержать. Им оказался мужчина 1983 года рождения.

Как оказалось, нападавший стрелял по членам своей семьи. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Бородатые атланты и драконы: что посмотреть в Литейном округе Петербурга

    Круговой пеший маршрут от станции метро «Чернышевская». Восемь зданий, которые обязан увидеть каждый. И сфотографировать!

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.01.20
    Трансфер Такуми Минамино: как это повлияет на прогнозы от БК 1xBet?
    23.01.20
    Медицинский туризм из Санкт-Петербурга
    22.01.20
    Как правильно выбирать косметологическую клинику?
    22.01.20
    Ремонт отопителей: типовые неполадки климатического оборудования
    22.01.20
    Выгодные ставки АПЛ на сайте БК 1хБет Узбекистан
    20.01.20
    Волейбол лайв вместе с 1xstavka
    14.01.20
    Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя
    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram