Картина дня: запрос МВД насчёт комика Долгополова и коронавирус в Китае

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал запрос МВД в отношении комика Александра Долгополова после концерта в Петербурге. Первыми об этом написали «Мой район» (07:35), Piter.TV (09:30) и «Бумага» (09:45).

Запрос в петербургский бар HopHead Tap Room поступил от ГУ МВД по Московской области. В нём потребовали рассказать о выступлении Долгополова, которое состоялось 5 апреля 2019 года.

В МВД позднее уточнили, что один из жителей города Орехово-Зуево подал заявление на комика об оскорблении чувств верующих. Шутки на религиозные темы присутствовали на концерте Долгополова – видео опубликовано на YouTube.

Сам стендапер заявил, что на него «теперь охотится целое государство». Его адвокат отметил, что «важно понять, насколько вся эта история серьёзная».

Второй темой, по версии «Монитора», стало увеличение числа жертв коронавируса в Китае.

От пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, погибли 17 человек. При этом за 12 часов до этого власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса, говорили о девяти жертвах.

Всего заболели около 450 человек. Вспышка вируса началась в декабре 2019 года.

Днём 22 января в петербургском Пулково госпитализировали россиянина, который прилетел из Шанхая. Позднее в больницу доставили и гражданина Китая. У обоих мужчин подтвердили лишь подозрение на ОРВИ.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала смерть пенсионера МВД в Петербурге. Быстрее всех об этом написали 78.ru (10:10), «Аргументы и факты в Петербурге» (10:15) и «Невские новости» (10:30).

Изначально в СМИ появилась информация, что 62-летний мужчина скончался когда его избили подростки на Дегтярной улице. Вскоре информацию опровергли в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что смерть произошла в результате несчастного случая. Мужчина упал при входе в свою квартиру.

В настоящее время следователи проверяют все версии случившегося.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.