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Картина дня: новый премьер-министр РФ и температурные рекорды

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© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Кто стал главой правительства России и какая температура была в Петербурге.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало назначение Михаила Мишустина премьер-министром России.

Сначала кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Его поддержали 383 человека, 41 парламентарий воздержался от голосования.

После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства России. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Мишустин занимал должность главы Федеральной налоговой службы. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведе был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ.

Второй темой, согласно «Монитору», стали два температурных рекорда в Петербурге.

Вторник, 15 января, стал самым тёплым аналогичным днём за последние 45 лет. Воздух прогрелся до +7,6 градуса – прошлый рекорд был +5,5 градуса.

Следующий день также установил рекорд. Температура 16 января составила +8,1 градуса. Прежнее максимальное значение было зафиксировано в том же 1975 году (+5,4 градуса).

Третьей темой, по данным «Монитора», стал мальчик, который впал в кому после того, как захлебнулся в бассейне во Всеволожском районе Ленинградской области. Оперативнее всех об этом сообщили Gazeta.Spb (09:00), «Невские новости» (10:45) и 78.ru (10:50).

Инцидент случился 15 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По предварительным данным, 7-летний ребёнок оказался в воде, оставшись без внимания взрослых.

На место происшествия быстро прибыли врачи, которые госпитализировали мальчика в состоянии комы.

Были задержаны 24 летний мужчина, проводивший занятия с детьми, и 39-летняя женщина, тренер, которая самостоятельно организовала проведение занятий с детьми младше 10 лет.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнку.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Пятый канал и Gazeta.Spb.

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