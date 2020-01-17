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Крещение в Петербурге и Ленобласти – 2020: где и как окунуться на праздник

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© Фото: Instagram / @tarasova____nastya

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Настоящая зима так и не наступила на северо-западе России, поэтому впервые за последние годы Петербург встретит крещение без льда. В праздник температура воздуха будет плюсовой.

Что такое Крещение

 

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его 19 января.

Праздник посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. В православии этот день также называется Богоявлением – после крещения Иисус явил себя миру как Спаситель и Мессия.

В день Крещения митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершит Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. Она пройдёт в 09:30. Через три часа после этого архипастырь возглавит чин освящения воды в Неве у Петропавловской крепости.

Погода

 

В ночь с 18 на 19 января в Петербурге будет примерно +2 градуса, возможны небольшие осадки. Днём потеплеет на два градуса. Будет облачно, ожидается дождь. По данным «Росгидромета», скорость юго-западного ветра будет слабой, около 4 м/с.

Фото: gov.spb.ru
 

Правила безопасности

 

Как обычно, следить за петербуржцами во время купаний будут сотрудники МЧС. Помогать им будут специалисты поисково-спасательной службы, медики и полицейские.

Окунуться в Крещение можно только в специально подготовленных местах. Они оборудованы всем необходимым для безопасности. Также стоит соблюдать и основные правила, чтобы не навредить здоровью и не пострадать.

Нельзя быстро раздеваться перед погружением в воду. Это нужно делать постепенно, чтобы организм привык к низкой температуре. Сначала необходимо снять верхнюю одежду, затем обувь, а после этого – всё остальное до купальника или трусов. Затем рекомендуется сделать разминку.

Купаться можно только людям, у которых нет проблем с сердцем или давлением, эпилепсии, сахарного диабета, воспалительных заболеваний носоглотки и других заболваений. Болезни могут привести к судурогам, потере сознания или даже микроинсульту. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется пить алкоголь. Спиртные напитки расширяют сосуды, из-за чего организм быстрее переохлаждается.

Нельзя оставлять детей без присмотра. За ними всегда должны наблюдать взрослые.

Погружаться в воду следует не более чем на две минуты, но и это рекомендация только для закалённых людей. Без подготовки специалисты советуют 10-15 секунд. Нельзя опускать голову под воду.

После купания необходимо растереть тело махровым полотенцем, чтобы восстановить тонус сосудов и нормализовать кровообращение. Затем следует надеть сухую одежду.
Фото: Instagram / @violetta_mosina, @valerii_dani
 

Купели в Петербурге

 

Согласно данным комитета по вопросам правопорядка и безопасности, на территории Северной столицы будет 26 мест для крещенских купаний. Список может измениться, поэтому стоит следить за информацией на сайте администрации Петербурга.

Василеостровский район:

  • набережная Лейтенанта Шмидта, 27 (18 января с 11:00 до 00:00, 19 января с 00:00 до 05:00 и с 10:00 до 00:00);
  • Стрелка Васильевского острова (19 января с 12:00 до 21:00).

 

Выборгский район:

  • Никольская улица, 13, Среднее Суздальское озеро (18 января с 22:00 до 18:00 19 января);
  • Большая Озёрная улица, 84, Среднее Суздальское озеро (18 января с 22:00 до 18:00 19 января).

 

Колпинский район:

  • Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217 (18 января с 18:00 до 24:00 19 января);
  • Колпино, Пролетарская улица, 2 (18 января с 18:00 до 24:00 19 января).

 

Красносельский район:

  • Старо-Паново, Набережная улица, 45, купель в храме святых мучеников Адриана и Наталии (18 января с 18:00 до 00:30 19 января и с 12:00 до 22:00);
  • Горелово, улица Коммунаров, 145 (18 января с 11:30 до 02:00 19 января и с 11:30 до 17:00);
  • Красное Село, проспект Ленина, 108, купель внутри здания на территории Красносельской Свято-Троицкой церкви (18 января с 22:00 до 02:00 19 января и с 12:30 до 16:00).

 

Кронштадтский район:

  • Кронштадт, Туллонская аллея, 7 (18 января с 13:00 до 02:00 19 января и с 12:00 до 22:00).

 

Курортный район:

  • Сестрорецк, Петровская набережная, 1 (18 января с 18:00 до 23:00 19 января);
  • Песочный, Мельничная улица, 32 (19 января с 12:00 до 00:00).

 

Фото: gov.spb.ru
 

Невский район:

  • Рыбацкий проспект, 12 (18 января с 11:00 до 24:00 19 января).

 

Петроградский район:

  • Купель у Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами (19 января с 10:00 до 00:00);
  • Аптекарская набережная, 8 (18 января с 21:00 до 22:00 19 января).

 

Петродворцовый район:

  • Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 32 (18 января с 18:00 до 24:00 19 января);
  • Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 15 (18 января с 21:00 до 03:00 19 января и с 12:00 до 21:00);
  • Стрельна, Санкт-Петребургское шоссе, 115 (18 января с 18:00 до 05:00 19 января и с 10:00 до 21:00).

 

Приморский район:

  • Ольховая улица, 2 (18 января с 20:00 до 06:00 20 января).

 

Пушкинский район:

  • Пушкин, Колонистский пруд (18 января с 21:00 до 06:00 19 января и с 11:00 до 18:00);
  • Пушкин, Лесное, Водохранилище б/н (18 января с 21:00 до 04:00 19 января и с 11:00 до 18:00);
  • Тярлево, ГМЗ «Павловск», Чёрные пруды (18 января с 21:00 до 04:00 19 января и с 11:00 до 18:00);
  • Павловск, посёлок Динамо, Павловское шоссе, 10 (18 января с 21:00 до 06:00 19 января и с 11:00 до 18:00);
  • Шушары, Центральная улица, уч. 34 (18 января с 21:00 до 04:00 19 января и с 11:00 до 18:00).

 

Фото: gov.spb.ru
 

Купели в Ленинградской области

 

По данным администрации Ленобласти, в регионе будет 40 площадок для купелей. Их обустроят в 14 районах. Список опубликован на сайте регионального правительства.

Ожидается, что в крещенских купаниях будут участвовать около 16,5 тыс. человек. За их безопасностью и порядком будут следить 240 представителей оперативных служб.

 

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