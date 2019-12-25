Картина дня: проезд в наземном транспорте в Петербурге и самые богатые спортсмены

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало утверждение размера платы за проезд в наземном транспорте Петербурга.

Автобусный, трамвайный или троллейбусный билет на месяц будет стоить 1615 рублей. Общий — 2035 рублей.

По «Подорожнику» первые десять поездок будут стоить 33 рубля, после 40-й стоимость снизится до 29 рублей.

Проезд в маршрутках перевозчики смогут поднимать до 50 рублей. Сейчас размер платы составляет 40 рублей.

Второй темой, согласно «Монитору», стал пожар в петербургском ТРЦ «Монпансье». Оперативнее всех об этом сообщили «Невские Новости» (15:05), «Фонтанка» (16:50) и Gazeta.Spb (17:35).

Пожар случился на кухне ресторана «Хорошее место». Огонь, которым готовили фрукты для десерта, стал причиной срабатывания пожарной тревоги.

Были эвакуированы около 500 человек. В результате инцидента обгорел 1 кв. метр, никто не пострадал.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал список самых богатых спортменов десятилетия. Быстрее всех об этом сообщили Metro (16:05) и «Фонтанка» (16:45).

Больше всего за минувшие десять лет заработал американский боксер Флойд Мейвейзер. Его доход составил 915 млн долларов.

Второе место списка занял футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду, у него 800 млн долларов. Третью строчку держит Лионель Месси (750 млн долларов).

Также в топ-10 попали Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Тайгер Вудс, Фил Микельсон, Мэнни Пакьяо, Кевин Дюрант и Льюис Хэмилтон.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Фонтанка» и канал «Санкт-Петербург».