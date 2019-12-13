  • 14 Декабрь 2019
USD 14.12.2019 62.5544 -0.6713
USD ММВБ 00:05 63.2301  
EUR 14.12.2019 69.8608 -0.5663
EUR ММВБ 00:05 70.3483  
Нефть($) 13.12.2019 64.77 +0.42
Нефть(p) 13.12.2019 4051.65 -16.92

Картина дня: пожар на Салова и снижение ключевой ставки

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что загорелось в Петербурге и почему ЦБ принял решение об изменении ставки.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал пожар в ангаре на улице Салова в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости», Пятый канал (17:40) и Piter.TV (17:55).

Информация о происшествии поступила спасателям в 17:07 13 декабря. Пожар случился в доме №53 по улице Салова.

Огонь охватил территорию площадью 2200 квадратных метров. Спустя 40 минут после начала пожара на место происшествия прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Остановить распространение огня удалось в 18:50. Информация о пострадавших не поступала.

С пожаром боролись 66 спасателей с использованием 19 единиц техники.

Второй темой, согласно «Монитору», стало снижение ключевой ставки в России. Быстрее всех об этом сообщили «Росбалт» (13:40), «Деловой Петербург» (13:45) и «Фонтанка» (13:50).

Ставка стала ниже на 0,25%. Она сократилась до 6,25% годовых.

В Банке России заявили, что «замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось». Аналитики добавили, что «инфляционные ожидания населения продолжают снижаться».

В предыдущий раз ставка понижалась в конце октября 2019 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал отзыв лицензии у «Невского народного банка» из Петербурга. Первыми об этом рассказали «Росбалт» (08:45), Regnum (09:05) и «Невские новости» (09:20).

Решение было принято Центробанком РФ. Поводом стала полная утрата собственных средств после хищения значительной части активов.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

«Невский народный банк» был основан в 1990 года. Клиенты финансовой организации получат обратно свои средства.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Piter.TV и канал «Санкт-Петербург».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram