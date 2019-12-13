Картина дня: пожар на Салова и снижение ключевой ставки

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал пожар в ангаре на улице Салова в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости», Пятый канал (17:40) и Piter.TV (17:55).

Информация о происшествии поступила спасателям в 17:07 13 декабря. Пожар случился в доме №53 по улице Салова.

Огонь охватил территорию площадью 2200 квадратных метров. Спустя 40 минут после начала пожара на место происшествия прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Остановить распространение огня удалось в 18:50. Информация о пострадавших не поступала.

С пожаром боролись 66 спасателей с использованием 19 единиц техники.

Второй темой, согласно «Монитору», стало снижение ключевой ставки в России. Быстрее всех об этом сообщили «Росбалт» (13:40), «Деловой Петербург» (13:45) и «Фонтанка» (13:50).

Ставка стала ниже на 0,25%. Она сократилась до 6,25% годовых.

В Банке России заявили, что «замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось». Аналитики добавили, что «инфляционные ожидания населения продолжают снижаться».

В предыдущий раз ставка понижалась в конце октября 2019 года.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал отзыв лицензии у «Невского народного банка» из Петербурга. Первыми об этом рассказали «Росбалт» (08:45), Regnum (09:05) и «Невские новости» (09:20).

Решение было принято Центробанком РФ. Поводом стала полная утрата собственных средств после хищения значительной части активов.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

«Невский народный банк» был основан в 1990 года. Клиенты финансовой организации получат обратно свои средства.

Самыми оперативными в Петербурге стали Gazeta.Spb, Piter.TV и канал «Санкт-Петербург».