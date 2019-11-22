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Картина дня: падение пассажира в метро и матчи Евро-2020 в Петербурге

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Что случилось в подземке и с кем россияне сыграют в Северной столице.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало падение пассажира на пути станции метро «Старая Деревня» в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали 78.ru (10:10), «Невские новости» (10:20) и Piter.TV (10:20).

Инцидент произошёл утром 22 ноября. Причины падения мужчины в настоящее время устанавливаются.

Пассажир получил незначительные травмы. Его удалось поднять в краткие сроки, мужчине оперативно оказали первую помощь.

Из-за происшествия было прервано движение на «фиолетовой» ветке метро. Его быстро восстановили.

Второй темой, согласно «Монитору», стало количество матчей, которая сборная России сыграет в Петербурге на Евро-2020. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (14:45), 78.ru (14:50) и канал «Санкт-Петербург» (15:10).

Согласно жеребьёвке, которая состоялась в Ньоне, стало известно, что национальная сборная проведёт на «Газпром Арене» два матча группового этапа Чемпионата Европы по футболу.

Одна из игр будет против сборной Бельгии, которая так же попала в группу B. Второй матч будет против четвёртого участника, который ещё не определен. Это или Финляндия, или Уэльс.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах летом 2020 года. В России матчи турнира будет принимать только Петербург.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало намерение президента РФ Владимира Путина лично открыть новую платную трассу М-11. Быстрее всех об этом написали «Росбалт» (03:40), Gazeta.Spb (03:50) и 78.ru (07:12).

О желании президента рассказала Сергей Иванов, специальный представитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту. Точная дата события пока что не называется, но известно, что это произойдёт до конца осени 2019 года.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Проезд будет стоить около 2 тыс. рублей, дорога будет занимать примерно шесть часов.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Невские новости» и канал «Санкт-Петербург».

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