Картина дня: подорожание проезда в Петербурге и температурный рекорд

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало подорожание проезда в петербургском общественном транспорте.

Планируется, что с 1 января 2020 года разовый проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае подорожает на 10 рублей до 50 рублей. Поездка в метро будет стоить 55 рублей, а не 45.

Стоимость проезда для владельцев проездных билетов увеличится на 4%.

В управлении Федеральной антимонопольной службы заявили, что планируемое увеличение стоимости «не попадает под законодательно установленные случаи». В ведомстве считают, что в дальнейшем цены на проезд могут вырасти ещё сильнее.

Второй темой, по версии «Монитора», стал новый температурный рекорд в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (23:25), Gazeta.Spb (08:00) и «Бумага» (08:15).

Минувший четверг, 14 ноября, стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Воздух в городе прогрелся до +9,9 градуса.

Предыдущий рекорд был установлен в 2005 году. Тогда столбик термометра показывал +9,6 градуса.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал запрет выхода на лёд в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (15:25), «Фонтанка» (15:30) и Piter.TV (16:20).

В Северной столице завершается сезон навигации. В связи с этим в городе с 15 ноября запретили выходить на лёд.

Первое ограничение продлится по 15 января. Затем запрет введут снова с 7 марта по 15 апреля.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и канал «Санкт-Петербург».